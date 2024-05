Il presidente biancoceleste ha parlato del futuro in un'intervista al Messaggero: "Tudor ha un contratto fino al 2025, non c'è nessuna urgenza di rinnovo e non mi ha detto che vuole andare via. Luis Alberto? Sta facendo tutto lui, se vuole andarsene deve portare i soldi che vogliamo. Di certo non lo lasciamo partire gratis come ha paventato pubblicamente. Kamada ha detto che vuole restare, ora deve dimostrare di essere serio" ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT

Stagione chiusa al settimo posto in classifica per la Lazio, che ha conquistato un posto per la prossima Europa League. Nella prossima stagione sulla panchina biancoceleste ci sarà ancora Igor Tudor: "Ha un contratto fino al 30 giugno 2025, non c'è nessuna urgenza di rinnovo e non mi ha detto che se ne vuole andare o abbia titubanze a proseguire il rapporto", ha assicurato il presidente Lotito al Messaggero.

"Luis Alberto? Se vuole andare via deve portare i soldi che vogliamo" Lotito spende due parole anche su Luis Alberto, che quasi sicuramente lascerà la Lazio in estate: "Sta facendo tutto lui, ha altri 4 anni di contratto. Se vuole andare via deve portare i soldi che vogliamo. Di certo non lo diamo gratis come ha paventato pubblicamente. Una società quotata in borsa potrebbe chiedere i danni per questo". Il presidente parla anche di Kamada: "Ha detto di voler restare, ora deve dimostrare di essere serio".

"Siamo facendo le verifiche tecniche al Flaminio" La Lazio continua a lavorare sullo Stadio Flaminio: "Stiamo facendo tutte le verifiche tecniche, per esempio sulla tenuta del cemento armato - ha spiegato Lotito. Non farò vedere a nessuno il progetto finché non sarà tutto pronto".