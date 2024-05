Nonostante l’interessamento da tempo del Torino, sull’allenatore del Venezia c’è anche il Cagliari che proverà a capire la fattibilità dell’operazione. Intanto, i granata faranno un tentativo per Italiano dopo la finale di Conference della Fiorentina

Potrebbe non esserci il Torino nel futuro di Paolo Vanoli. Sull’attuale allenatore del Venezia, infatti, che è stato bloccato dalla società granata, è sorto l’interesse del Cagliari. La squadra sarda è alla ricerca del sostituto di Ranieri e vuole capire quanto la pista Vanoli sia percorribile. Tutto ciò è legato anche all’interessamento del Torino per Italiano (che resta la prima scelta del Bologna per rimpiazzare Thiago Motta), con la squadra di Cairo che sembra intenzionata a fare un altro tentativo con l’allenatore della Fiorentina al termine della finale di Conference della viola contro l’Olympiacos di domani, 29 maggio. Indipendentemente dai vari interessamenti di Torino e Cagliari, Vanoli al momento è concentrato sulla possibilità di raggiungere la Serie A con il suo Venezia, considerando la finale di andata e ritorno dei playoff contro la Cremonese.