È stato trovato l'accordo definitivo tra gli azzurri e l'allenatore che firmerà un contratto triennale da 6 milioni più bonus: nessuna clausola d'uscita, per un progetto calibrato e sostenibile

Quasi profetico. Nonché - adesso - anche una dichiarazione d’intenti. E d’amore. “Sarò con te” è il coro da stadio che già si adatta, soltanto da aggiustare… Ma appena appena. Sembra scritto apposta. Per lui. Sarà Conte, allora… sì, la scelta forte per la panchina, l’allenatore che è top e pop. Tutti lo vogliono. Tutti lo aspettano. A braccia, porte e monumenti aperti. De Laurentiis vuole una presentazione in grande stile. Nel cuore e dal cuore della città.

Napoli, Di Lorenzo non è in vendita Tre anni di contratto. Nessuna clausola d’uscita. Il Napoli e Conte si sono voluti convinti; senza remore. Senza limiti di voglia e prospettive. Sei milioni più bonus d’ingaggio, il più alto di sempre a Napoli. Però progetto calibrato. Sostenibile. Si investe quel che porta il mercato. Monte ingaggi invariato. E i migliori non si toccano. Il Psg è avvisato per Kvaratskhelia, mentre Di Lorenzo resta turbato. Fermo, per ora. Fermissimo però anche Conte. Posizione ribadita anche con un tweet. Il Capitano non è in vendita.

Sarà un Napoli forte. Nella testa, nelle gambe, negli uomini che già ci sono. E in quelli che verranno. Da Buongiorno a Gudmunsson a Cambiaghi, l’ultima l’idea: esterno 2000 di proprietà dell’Atalanta. Il mercato comincia ad avere sembianze, aspettando quelle del nuovo centravanti. Da Osimhen - per il quale si defila il Chelsea e dunque la possibilità Lukaku si smorza -, arriveranno i soldi per cercare l’erede, altri gol. I sogni. Conte è il grande colpo di spugna per cancellare i malumori. Per rilanciare. Ripartire. Costruire un Napoli diverso. Un’altra bella storia.

