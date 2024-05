L' Inter e Lautaro Martinez sono pronti ad andare avanti insieme. Dopo la conquista dello Scudetto, infatti, l'argentino ha deciso di accettare l'offerta del club, ed è pronto a firmare così il rinnovo di contratto, che lo legherà ai colori nerazzurri fino al 2029. Dopo l'incontro avvenuto ieri, 30 maggio, tra l'agente del giocatore e la dirigenza, il "Toro" ha deciso di concludere le trattative con un accordo che prevede nove milioni di euro annui. Un rinnovo quinquennale per l'argentino , che vuole consolidarsi maggiormente come bandiera nerazzurra.

Gli anni all'Inter

L'argentino è arrivato all'Inter nel 2018 e in questi anni ha conquistato un posto speciale nel cuore dei tifosi nerazzurri. In questa stagione, culminata con la vittoria dello Scudetto, ha segnato 27 reti e realizzato 7 assist in 44 presenze. In totale con la maglia nerazzurra ha collezionato 129 gol in 282 partite. Per quanto riguarda i trofei, ha alzato due volte lo Scudetto (l'ultimo, da capitano, capocannoniere del campionato e miglior giocatore), due volte la Coppa Italia e tre volte la Supercoppa italiana.