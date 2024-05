Le strade tra la Lazio e Kamada sembrerebbero sempre più destinate a separarsi. Sembrava fatta per la permanenza del giapponese nella Capitale (in scadenza il 30 giugno 2024) e invece, probabilmente, non sarà così. Oggi il club biancoceleste farà un ultimo tentativo per trattenerlo ma ormai si è quasi rassegnato a perderlo. L'accordo sarebbe sfumato per via della clausola: il suo entourage avrebbe chiesto di inserire una clausola di rescissione inferiore ai 10 milioni.