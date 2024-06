Presentazione in grande stile per José Mourinho, nuovo allenatore del Fenerbahce. Lo Special One si è recato allo stadio Ulker per ricevere il primo abbraccio dei tifosi turchi, in delirio per lui. "Normalmente un allenatore sente amore dopo le vittorie, in questo caso lo percepisco ancor prima - ha dichiarato l'allenatore portoghese -: prometto che da questo momento questa maglia è la mia pelle. I vostri sogni sono i miei sogni"

IL VIDEO DELLA PRESENTAZIONE