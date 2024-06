Sarà Paolo Vanoli il prossimo allenatore del Torino. Dopo aver ottenuto una storica promozione in Serie A, il tecnico lombardo saluterà il Venezia per prendere il posto di Ivan Juric ai granata. Previsto per martedì 4 giugno un incontro tra i club per discutere della clausola di un milione di Vanoli: il Torino potrebbe pagarla direttamente oppure inserire qualche contropartita come il giovane Dembelé, che andrebbe in laguna a titolo definitivo.

