Bologna, Italiano ha detto sì: mercoledì la firma

Dopo un lungo corteggiamento, Vincenzo Italiano sarà il nuovo allenatore del Bologna. L’ormai ex Fiorentina, che ha deciso di affidare la panchina a Raffaele Palladino, ha detto sì ai rossoblù dopo qualche ora di riflessione prima di dare il suo via libera. Per lui pronto un contratto di due anni con la firma prevista nella giornata di mercoledì 5 giugno.

Fiorentina, 3 finali in 3 anni

Termina dopo tre stagioni l’avventura in viola di Italiano. Alla guida della Fiorentina tre finali giocate: la prima in Coppa Italia persa contro l’Inter. Nello stesso anno, nell’ultimo atto di Conference League cade con lo stesso risultato contro il West Ham. Pochi giorni fa, la delusione ancora in Europa questa volta per mano dei greci dell’ex Jovetic