Conte torna in Italia e lo fa sulla panchina del Napoli, De Laurentiis: "Antonio è un top coach, un leader, con il quale sono certo che potrà partire quella rifondazione necessaria. Oggi si apre un nuovo importante capitolo della storia del Napoli". Conte: "Felice ed emozionato, impegno totale per il Napoli"

Ora è ufficiale: con il classico "benvenuto" del presidente De Laurentiis, Conte è stato annunciato come nuovo allenatore del Napoli. "Sono molto orgoglioso che il nuovo allenatore del Napoli sia Antonio Conte - sono state le prime parole del numero uno del club al sito ufficiale azzurro -. Antonio è un top coach, un leader, con il quale sono certo che potrà partire quella rifondazione necessaria dopo la conclusione del ciclo che ci ha portato a vincere lo scudetto lo scorso anno dopo molte stagioni ai vertici del calcio italiano. Oggi si apre un nuovo importante capitolo della storia del Napoli" - ha detto De Laurentiis.

Non potevano mancare le prime parole dello stesso Antonio Conte: "Il Napoli è una piazza di importanza globale. Sono felice ed emozionato all'idea di sedermi sulla panchina azzurra. Posso promettere certamente una cosa: farò il massimo per la crescita della squadra e della società. Il mio impegno, insieme a quello del mio staff, sarà totale" - sono state le sue parole al sito ufficiale del club.

I dettagli del contratto: sei milioni l'anno più bonus. E il mercato…

Triennale, nessuna clausola di via d'uscita di cui si era parlato. L'intenzione di Conte è di rispettare i parametri di bilancio del club. Lukaku è un pensiero importante, e il Napoli potrebbe vincere la concorrenza del Milan. Buongiorno è invece il primo obiettivo per la difesa, il club cerca anche un esterno di fascia. Da capire anche come giocherà Conte, se a tre o a quattro.