Il classe 2002 saluta l’Italia e torna in Brasile: ok definitivo da parte della Juventus alla proposta del club brasiliano da sette milioni di euro e affare concluso. Pronto un contratto di cinque anni per l’ex bianconero

Kaio Jorge, che nell'ultima stagione con 3 reti in 20 presenze ha provato a evitare la retrocessione in B del Frosinone di Eusebio Di Francesco, volerà in Brasile per la nuova avventura in maglia Cruzeiro. Comunicato ufficiale del club brasiliano: “Il Cruzeiro comunica di aver raggiunto un accordo verbale per la cessione a titolo definitivo di Kaio Jorge, insieme a Juventus-ITA e allo staff dell'atleta. L'attaccante è atteso a Belo Horizonte entro questa settimana. Se tutte le condizioni della trattativa verranno mantenute e l'atleta supererà le visite mediche, Kaio Jorge vestirà la maglia del Cruzeiro per le prossime cinque stagioni”. Affare da sette milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita.