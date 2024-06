L'ex allenatore del Verona al momento è in pole position per succedere a Igor Tudor sulla panchina biancoceleste. Nel tardo pomeriggio di mercoledì il croato ha rassegnato le sue dimissioni da responsabile della prima squadra

È Marco Baroni l'allenatore in pole per la panchina della Lazio. Dopo le dimissioni rassegnate da Igor Tudor i biancocelesti sono al lavoro per trovare un profilo a cui affidare la panchina nella prossima stagione. Contatti nelle ultime ore con l'allenatore toscano, protagonista di due imprese salvezza con Lecce e Verona negli ultimi due campionati, che interessa molto anche al Monza: nella giornata di martedì, infatti, c'è stato un incontro a pranzo tra l'ad dei brianzoli Galliani e lo stesso Baroni.