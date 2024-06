Troppo forti le divergenze tra l'allenatore e il club per proseguire avanti: le due parti stanno lavorando alla risoluzione del contratto, poi la separazione sarà ufficiale. I biancocelesti pensano a Baroni per sostituirlo

Igor Tudor non sarà l'allenatore della Lazio nella prossima stagione. Dopo le tensioni degli ultimi giorni e le differenti visioni sul mercato che sarà, le due parti hanno deciso di interrompere il loro rapporto: in queste ore, infatti, sono al lavoro per arrivare a una risoluzione di contratto che permetterà al croato di ripartire altrove e ai biancocelesti di trovare una nuova soluzione per la panchina. Approdato sulla panchina della Lazio lo scorso marzo, dopo l'addio di Sarri, Tudor ha chiuso il campionato con una media personale di 2 punti a partita e centrando - col 7° posto - la qualificazione alla prossima Europa League.