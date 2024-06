Romelu Lukaku parla di futuro. L’attaccante, rientrato al Chelsea dopo il prestito alla Roma, ha un contratto con gli inglesi fino al 2026 ma difficilmente farà parte del nuovo corso “Blues” targato Enzo Maresca. Con il pressing di Conte costante e l’idea del Milan per rimpiazzare Giroud, il belga ha spiazzato tutti: “Ritorno all’Anderlecht? Ci sarà sicuramente, molto prima di quanto si possa pensare. Mi mancano mia madre e i miei figli. Ho lasciato il mio paese a diciotto anni”.

Lukaku: “Courtois? Sa quello che penso”

Testa però già a Euro24 in un girone che vedrà il Belgio lottare per il passaggio del turno con Slovacchia, Romania e Ucraina. Non ci sarà Courtois, lasciato fuori dal CT Tedesco: “Ho parlato con entrambi ed entrambi sanno quello che penso, ma ora conta solo la nazionale e il futuro. Dobbiamo sostenere i calciatori che ci sono e che hanno fatto un buon lavoro. Ai media chiedo di smetterla di gettare benzina sul fuoco. Andiamo avanti”