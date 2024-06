Lazio, venerdì Baroni sarà a Roma per la firma

La scelta di un allenatore è sempre quella più importante, ovvio. Nel caso della Lazio dopo due tecnici che si sono dimessi in meno di tre mesi, non è mai stata così delicata. Suggestioni, sondaggi ma il club sin da subito è andato diretta su Marco Baroni. Quando ha capito che con Tudor ci si avviava verso i titoli di coda, ha scelto lui. L'ufficialità arriverà nelle prossime ore : venerdì 7 giugno l'allenatore sarà a Roma per firmare il contratto che lo legherà alla squadra biancoceleste.

Nelle ultime due stagioni salvezze a Lecce e Verona

Baroni si è meritato sul campo la chance più importante e stimolante della sua carriera. Grazie ai risultati ottenuti in carriera, alla sua flessibilità tattica, la capacità di lavorare con i giovani e la sua serietà. Negli occhi l’impresa col Verona, portata alla salvezza nonostante una rosa stravolta nel mercato di gennaio. Già il mercato. Non è un mistero che sia stato il motivo principale del deterioramento dei rapporti con Sarri e il punto di rottura con Tudor. L’allenatore traccia l’identikit, la società individua i nomi. Piaccia o no alla Lazio è quasi sempre andata così. Un modus agendi che il club di Lotito non cambierà. Una linea che Baroni ha sposato. Anche, ma non solo per questo, sarà il nuovo allenatore dei biancocelesti.