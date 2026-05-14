L' AZ Alkmaar non vuole perdere Bendegúz Kovács . L'attaccante ungherese, classe 2007, arrivato in estate dopo aver giocato nelle giovanili dell'Ajax, ha già esordito con assist in UEFA Conference League attirando le attenzioni di diversi club fra cui la Juventus, il Chelsea e proprio l'Ajax che vorrebbe riportarlo a casa. Ha già fatto il suo esordio anche nella Nazionale ungherese

Uno dei calciatori seguiti con attenzione dalla Juventus potrebbe rimanere in Olanda. Si tratta dell'attaccante ungherese classe 2007, Bendeguz Kovacs che questa stagione è approdato dall'Ajax all'Az Alkmaar. Per lui c'è stato l'esordio in Europa in Conference League e anche quello con la maglia della Nazionale maggiore ungherese. Adesso l'Ajax vorrebbe riportarlo alla base e anche Juventus e Chelsea sono fra i club alla finestra più attivi per provare a portarlo fuori dall'Olanda. l'Az Alkmaar però è pronto a prolungargli il contratto e a convicerlo per trattenerlo un altro anno in squadra