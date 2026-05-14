"La verità è che vorrei sapere qualcosa anche io, ma la società non mi ha ancora avvicinato: il contratto dice che probabilmente il derby sarà la mia ultima partita davanti ai tifosi della Roma". Così si era espresso domenica scorsa Paulo Dybala, ai microfoni di Sky, nel post-partita di Parma-Roma. Il suo futuro, però, è ancora tutto da scrivere e c'è chi, come Gasperini, spinge per la sua permanenza e il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno. Dopo quello di martedì è stato fissato un nuovo incontro in questo giovedì 14 maggio tra la dirigenza giallorossa e l'agente dell'argentino, Carlos Novel, anche se al momento non si stanno trattando i termini di un prolungamento.