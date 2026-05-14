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Dybala-Roma, l'agente Carlos Novel incontra la dirigenza. Le news di calciomercato

Calciomercato

Dopo quello di martedì scorso, è stato fissato un nuovo incontro oggi tra la dirigenza giallorossa e l'agente dell'argentino, Carlos Novel. L'attaccante è uno dei giocatori in scadenza il prossimo 30 giugno

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"La verità è che vorrei sapere qualcosa anche io, ma la società non mi ha ancora avvicinato: il contratto dice che probabilmente il derby sarà la mia ultima partita davanti ai tifosi della Roma". Così si era espresso domenica scorsa Paulo Dybala, ai microfoni di Sky, nel post-partita di Parma-Roma. Il suo futuro, però, è ancora tutto da scrivere e c'è chi, come Gasperini, spinge per la sua permanenza e il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno. Dopo quello di martedì è stato fissato un nuovo incontro in questo giovedì 14 maggio tra la dirigenza giallorossa e l'agente dell'argentino, Carlos Novel, anche se al momento non si stanno trattando i termini di un prolungamento.

I numeri di Dybala

33 anni da compiere a novembre, Dybala nel match del "Tardini" è tornato a giocare per la prima volta da titolare dopo l'infortunio e l'operazione al ginocchio che lo avevano costretto a saltare le partite da febbraio in poi. Ha toccato quota 20 presenze in questo campionato, a cui si aggiungono le 5 tra Europa League Coppa Italia, per un bottino complessivo di 3 gol e 5 assist. Da quando veste la maglia giallorossa (dalla stagione 2022/23), invece, il suo bilancio è di 45 reti e 27 assist.

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