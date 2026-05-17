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Chelsea, ufficiale Xabi Alonso: sarà lui il nuovo allenatore

Calciomercato

Il Chelsea ha annunciato ufficialmente Xabi Alonso come nuovo allenatore. Lo spagnolo ha firmato un contratto quadriennale fino al 2030. Reduce dall’esperienza deludente al Real Madrid, Alonso è chiamato a rilanciare i Blues dopo una stagione che finisce senza neanche un piazzamento nelle prossime coppe europee.

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Dopo la sconfitta nella finale di FA Cup contro il Manchester City di Pep Guardiola, il Chelsea ha dato ufficialmente il via alla nuova stagione. Il club londinese ha infatti ufficializzato l’arrivo di Xabi Alonso come nuovo allenatore. Quattro anni di contratto fino al 2030 per lui che torna in Inghilterra dopo l'esperienza vissuta da calciatore nel Liverpool.. La scelta del Chelsea arriva al termine di settimane di valutazioni, con lo spagnolo considerato il profilo ideale per guidare un progetto giovane ma ricco di talento. Dopo l'ottimo lavoro svolto alla guida del Bayer Leverkusen con cui ha vinto uno scudetto Alonso è reduce dall'esonero al Real Madrid dello scorso gennaio. “Il Chelsea è uno dei più grandi club al mondo”, ha dichiarato Alonso dopo l’annuncio ufficiale, sottolineando l’ambizione condivisa con proprietà e dirigenza di costruire una squadra capace di competere ai massimi livelli. Il Chelsea arriva da una stagione complicata dopo il trionfo al Mondiale del Club della scorsa estate con Enzo Maresca in panchina

IPA84756826 - Manchester City manager Pep Guardiola celebrates with the FA Cup trophy following his sides victory over Chelsea at Wembley Stadium, London. Picture date: Saturday May 16, 2026.

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