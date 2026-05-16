secondo Sky Sport Uk, dopo aver perso la FA Cup contro il Manchester City, il Chelsea avrebbe accelerato per portare Xabi Alonso sulla panchina del club: l’annuncio potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Per l’ex tecnico del Real contratto fino al 2030 con l’obiettivo di rilanciare I Blues dopo una stagione da zero titoli e con la reale possibilità di restare fuori dall’Europa

Xabi Alonso sarebbe molto vicino alla panchina del Chelsea: secondo Sky Sports UK i Blues avrebbero individuato nell’ex allenatore del Real Madrid il tecnico per la prossima stagione. L’accordo, ormai a un passo, dovrebbe prevedere un contratto quadriennale che legherebbe Xabi Alonso al Chelsea fino al 2030. Come rivela Sky Sports UK, tra i candidati valutati dal club c’erano anche Andoni Iraola del Bournemouth e Marco Silva del Fulham, oltre a Oliver Glasner del Crystal Palace, Cesc Fabregas del Como e Felipe Luis, reduce dall’esperienza al Flamengo. Alla fine però il Chelsea avrebbe deciso di puntare sull’ex centrocampista spagnolo, considerato il profilo ideale per rilanciare il club. Il Chelsea ha atteso la conclusione della finale di FA Cup (persa contro il Manchester City) per dare l’affondo decisivo, con l’annuncio ufficiale previsto già lunedì prossimo.