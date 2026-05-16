Xabi Alonso-Chelsea, accordo vicino: i Blues hanno scelto l'allenatore spagnoloda sky sport uk
secondo Sky Sport Uk, dopo aver perso la FA Cup contro il Manchester City, il Chelsea avrebbe accelerato per portare Xabi Alonso sulla panchina del club: l’annuncio potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Per l’ex tecnico del Real contratto fino al 2030 con l’obiettivo di rilanciare I Blues dopo una stagione da zero titoli e con la reale possibilità di restare fuori dall’Europa
Xabi Alonso sarebbe molto vicino alla panchina del Chelsea: secondo Sky Sports UK i Blues avrebbero individuato nell’ex allenatore del Real Madrid il tecnico per la prossima stagione. L’accordo, ormai a un passo, dovrebbe prevedere un contratto quadriennale che legherebbe Xabi Alonso al Chelsea fino al 2030. Come rivela Sky Sports UK, tra i candidati valutati dal club c’erano anche Andoni Iraola del Bournemouth e Marco Silva del Fulham, oltre a Oliver Glasner del Crystal Palace, Cesc Fabregas del Como e Felipe Luis, reduce dall’esperienza al Flamengo. Alla fine però il Chelsea avrebbe deciso di puntare sull’ex centrocampista spagnolo, considerato il profilo ideale per rilanciare il club. Il Chelsea ha atteso la conclusione della finale di FA Cup (persa contro il Manchester City) per dare l’affondo decisivo, con l’annuncio ufficiale previsto già lunedì prossimo.
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Tre allenatori per zero titoli
Xabi Alonso, fermo da gennaio dopo l’esonero dal Real Madrid a sette mesi dal suo arrivo alla Casa Blanca, verrebbe coinvolto immediatamente nelle strategie di mercato estive del club, con l’obiettivo di inserire in rosa giocatori di esperienza e pronti subito per la prima squadra, nel tentativo di rilanciarsi dopo una stagione molto complicata da zero titoli e con la possibilità molto concreta di restare fuori dalle Coppe. Xabi Alonso sarebbe il quinto allenatore scelto dalla proprietà BlueCo dopo Graham Potter, Mauricio Pochettino, Enzo Maresca e Liam Rosenior (gli ultimi due in questa stagione, con Callum McFarlane scelto come traghettatore per completarla dopo le dimissioni di Maresca a Capodanno).