Un attaccante e un terzino, sono questi gli obiettivi di mercato dei rossoneri. Moncada, con un blitz in Inghilterra, ha incontrato i dirigenti dell’Aston Villa per Matty Cash, mentre la giornata di sabato potrebbe essere quella di un summit con gli agenti di Zirkzee

Il Milan sonda il mercato, anche quello estero. In queste ore infatti il dirigente rossonero Moncada è volato a Londra dove ha avuto un incontro con l’Aston Villa per discutere della possibilità di portare in Italia Matty Cash, terzino classe 1997. Il polacco, che nell’ultima stagione ha collezionato 46 presenze tra tutte le competizioni, gioca principalmente a destra dove può occupare anche la posizione di esterno di centrocampo. Milan che, in Inghilterra, ha però parlato anche con altri club che hanno necessità di far cassa entro il 30 giugno.