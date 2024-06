A margine della presentazione del libro dedicato a Silvio Berlusconi, il presidente del Torino Urbano Cairo ha commentato così le voci di mercato attorno a Buongiorno con l’interesse da parte del Napoli e di Antonio Conte: "Non vedo Conte da tempo, non so se ha questa fissazione con Buongiorno, ma io sarei molto contento se rimasse con noi perché è il nostro capitano ideale, è con noi da 18 anni". Torino anche senza un allenatore dopo l’addio con Juric e con Vanoli indiziato principale per la panchina granata: "Non so, non avendola ancora fatta. Non so se Vanoli possa essere un matto come era Sacchi secondo il libro".