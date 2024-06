Marko Arnautovic, attaccante dell'Inter, ha parlato di futuro al sito austriaco 90minuten. "Ho ancora un anno di contratto con l'Inter e resterò sicuramente fino ad allora. Poi vedremo. Una possibilità di finire la carriera in Austria? Decisamente no". Arnautovic ha poi fatto un bilancio della stagione appena conclusa: "Penso che la stagione sia andata bene. Sono stato un po' sfortunato con gli infortuni, ma quando ero in campo ho fatto buone prestazioni. Adesso va di nuovo tutto bene".