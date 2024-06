Il presidente biancoceleste in un'intervista rilasciata al 'Messaggero': "Col Verona è tutto risolto. Baroni lo abbiamo voluto perché è un buon tecnico e pensiamo che sia il profilo giusto". Sulle critiche: "Le persone che non lo vogliono probabilmente sono le stesse che non volevano Inzaghi, Pioli e Petkovic"

Claudio Lotito ha confermato che Marco Baroni sarà il nuovo allenatore della Lazio. Il presidente biancoceleste ne ha parlato in un'intervista rilasciata al 'Messaggero'. "Col Verona è tutto risolto, Baroni è il nuovo allenatore della Lazio. Lo abbiamo voluto perchè è un buon allenatore, crediamo sia il profilo giusto". Una scelta che ha però suscitato qualche critica, alle quali ha risposto: "Le persone che non lo vogliono probabilmente sono le stesse che non volevano Inzaghi, Pioli e Petkovic". Lotito, quindi, ha concluso: "Ci sarà un motivo se Baroni lo voleva un vincente come Galliani, no? Mi hanno chiamato 4 presidenti per farmi i complimenti".