Lazio, Luis Alberto ai saluti: un giocatore fuori dal comune

307 presenze, 52 gol e 79 assist. I numeri contano ma non sempre raccontano. Luis Alberto alla Lazio è stato molto di più. In un solo aggettivo è stato straordinario: per le sue giocate certo, ma straordinario, ovvero fuori dal comune, anche per il suo carattere. Il 'Mago' si sa ama stupire e lui ha preso sin troppo alla lettera il suo soprannome. Dopo un primo anno da comparsa pensò addirittura di chiudere col calcio. Poi la stagione successiva l’emergenza offensiva si trasformò in opportunità. Inzaghi lo provò da trequartista dando il via alla sua rinascita. L’asse da urlo con Immobile, una stagione in doppia doppia tra gol e assist. Con l’attuale allenatore dell’Inter gli anni migliori, sapeva come prenderlo e difenderlo. Come quando accusò Lotito di pensare di più al nuovo aereo personalizzato che non agli stipendi. Nonostante tutto però con lo spagnolo la Lazio ha sempre continuato a viaggiare in business. Con Sarri invece subito tensioni e ammutinamenti, ma alla lunga riuscì a convincere anche lui che arrivò addirittura ad esporsi in prima persona per il rinnovo contrattuale della scorsa estate.