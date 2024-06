Massara si trasferirà in Francia per iniziare una nuova avventura con il Rennes. Il club ha ufficializzato che da luglio il torinese assumerà la carica di direttore sportivo, un anno dopo l'addio al Milan

Un anno dopo la separazione con il Milan , che ha lasciato insieme a Paolo Maldini , Frederic Massara ripartirà dalla Ligue 1. Il Rennes ha comunicato sui propri canali ufficiali che il torinese ricoprirà da luglio il ruolo di direttore sportivo. Per Massara si tratta della seconda avventura all'estero dopo quella allo Jiangsu Suning insieme a Walter Sabatini .

Rennes, ecco il comunicato ufficiale

"Allo Stade Rennais F.C., Frederic Massara guiderà la strategia sportiva del club, dallo sviluppo giovanile alla prima squadra, e lavorerà a stretto contatto con Olivier Cloarec, Presidente Esecutivo e Direttore Generale. Questa nomina fa parte di un significativo ciclo di investimenti volto allo sviluppo a lungo termine del club, incentrato su due pilastri principali: mantenere un alto livello di ambizione sportiva per la squadra professionistica e potenziare il proprio centro di formazione, riconosciuto come uno dei più efficienti in Europa".