Di Fra-Zaffaroni, retrocessione per entrambi

Per lunghi tratti rivelazione del campionato, il Frosinone di Di Francesco nella seconda parte di stagione non è riuscito a evitare la retrocessione in B. Il club ciociaro vorrebbe trattenerlo per organizzare una stagione che possa portare a una nuova promozione, ma difficilmente ciò accadrà: l'Udinese prima e il Venezia ora non hanno mai mollato la presa. Una retrocessione in stagione anche per Marco Zaffaroni alla guida della FeralpiSalò in B. Ereditata la squadra da Stefano Vecchi a ottobre, il classe 1969 non è riuscito a evitare la C: per lui 28 punti in altrettante partite.