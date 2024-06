Robin Gosens potrebbe tornare a giocare in Italia. Il Bologna ha messo gli occhi su di lui e presto avvierà i primi contatti ufficiali con l'Union Berlino. I rossoblù vogliono rinforzarsi sugli esterni e hanno individuato in Gosens l'uomo ideale per via della sua esperienza e della conoscenza della Serie A. Lo scorso anno il tedesco si è trasferito dall'Inter all'Union Berlino per 15 milioni.

leggi anche Il Milan aspetta agente Zirkzee: oggi l'incontro?