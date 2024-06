Milan, possibile incontro decisivo per Zirkzee

I rossoneri hanno da tempo individuato nel centravanti olandese il rinforzo per il proprio attacco. C'è accordo sul prezzo del cartellino (i 40 milioni della clausola) e sull'ingaggio, si lavora sulle commissioni da destinare al suo entourage. Intanto, nelle prossime ore l'agente dell'attaccante potrebbe essere in Italia per l'incontro decisivo

Il Milan continua a lavorare per chiudere in tempi brevi l'arrivo in rossonero di Joshua Zirkzee. L'attaccante del Bologna, designato dalla dirigenza come il sostituto di Giroud, si è avvicinato al Milan con la novità che riguarda il possibile arrivo in Italia del suo agente, Kia Joorobchian. Proprio a Milano potrebbe esserci l'incontro decisivo per tentare di trovare l'intesa sulla questione commissioni: 15 milioni quelli richiesti dall'entourage dell'attaccante del Bologna e che il Milan continua a ritenere troppi.