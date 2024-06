In arrivo il primo colpo estivo di Adriano Galliani: Omari Forson è atteso in Italia per firmare con il Monza. L'esterno offensivo classe 2004, in scadenza con il Manchester United, ha esordito in Premier League con i Red Devils lo scorso febbraio contro il Wolverhampton

Chi è Omari Forson

L'esterno offensivo classe 2004 ha esordito in Premier League lo scorso febbraio contro il Wolverhampton. Non è la prima volta che l'attaccante inglese incontra l'Italia: nel 2021 al debutto in Youth League contro l'Atalanta ha segnato il gol del momentaneo 4-1 (i nerazzurri ne segneranno un altro). La prima partita con le giovanili della nazionale inglese (Under 15), invece, è stata contro l’Italia Under 15 nel 2019. Dall'esordio in U15 ha giocato stabilmente nelle giovanili Under 16, Under 19 e Under 20; il prossimo passo dovrebbe essere l'Under 21.