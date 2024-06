Dopo i sondaggi per Belotti e Alexis Sanchez, la squadra neopromossa punta a rinforzarsi in attacco: i due profili nuovi sono quelli dell'attaccante del Lecce e lo spagnolo ex Roma

La squadra di Fabregas, al ritorno in Serie A, pensa in grande. L'obiettivo è rinforzare il reparto offensivo: dopo le idee Belotti e Alexis Sanchez, i nomi nuovi sono quelli di Nikola Krstovic del Lecce e Borja Mayoral del Getafe. Il primo, alla sua prima esperienza in Serie A, ha totalizzato un totale di sette reti e due assist in 39 presenze in giallorosso. Il secondo, vecchia conoscenza del calcio italiano avendo già indossato la maglia della Roma, nell'ultima stagione in Liga ha realizzato 17 gol e un assist.