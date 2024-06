Annunciato il nuovo allenatore, Paolo Zanetti, il Verona lavora per costruirgli la squadra che la prossima stagione lotterà ancora per la salvezza. Potrebbe dire addio ai gialloblù Noslin (che potrebbe seguire Baroni alla Lazio), motivo per cui l'Hellas si sta già muovendo per trovare l'eventuale sostituto. E il nome in cima alla lista è quello di Ante Rebic , oggi al Besiktas ma con un importante passato in Serie A, tra cui proprio al Verona.

La prima volta a Verona nel 2015/16

Trasferitosi la scorsa estate in Turchia a titolo gratuito, il croato potrebbe dunque far ritorno in Serie A dopo le precedenti esperienze con Fiorentina, Verona e Milan. Con la maglia dell'Hellas, infatti, aveva già giocato dal gennaio al giugno 2016 (in prestito dai viola), collezionando 10 presenze in totale ma non riuscendo mai a trovare il gol. A secco di reti (gol in coppa a parte) è rimasto anche nell'ultimo campionato col Besiktas, chiuso al 6° posto con 56 punti.