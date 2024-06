Il georgiano, impegnato agli Europei con la sua nazionale, non è in vendita come ribadito dal club. Nonostante le parole del suo entourage, Kvaratskhelia resta un punto fermo del Napoli e di Antonio Conte: e il suo contratto scade nel 2027

Kvara non si tocca. E poco importa che l’agente del giocatore non l’abbia per nulla toccata piano dichiarando le intenzioni di lasciare Napoli. Il club ha risposto, per le rime: Kvaratskhelia resta e nessuna offerta verrà presa in considerazione, neanche i milioni del PSG. Questa la cronaca dei fatti. Lo sviluppo di questo braccio di ferro invece al momento resta alquanto incerto. La posizione del Napoli è sicuramente di forza, in virtù del contratto in scadenza 2027 ma è pur certo, l’esperienza recente lo racconta, che tenere in rosa un giocatore scontento non è il massimo della vita.