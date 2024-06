NAPOLI

Anche Milan e Juve erano interessate al difensore spagnolo, bloccato dagli azzurri e vicino a diventare il primo acquisto di Conte. Classe 2002, alto 191 centimetri e duro nei contrasti, Rafa Marin è di proprietà del Real Madrid ma non ha mai debuttato in prima squadra. Ottima l'ultima stagione in prestito all'Alaves, lui che ammira Sergio Ramos e che può seguire le orme del connazionale Raul Albiol a Napoli…