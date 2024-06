Rinnovo al momento in stand-by per Denzel Dumfries che rappresenta per l'Inter un potenziale tesoretto. I nerazzurri non hanno ricevuto offerte per l'esterno olandese e le trattative per il rinnovo non stanno andando avanti. Intanto, ha parlato di futuro dal ritiro in Germania dove è impegnato con la sua Nazionale: "L'Inter è davvero un grande club di cui io sono innamorato. La gente e i compagni di squadra sono come una famiglia per me. Io mi sento a casa all'Inter. Da tempo stiamo discutendo del mio rinnovo, ma il club era in difficoltà economiche. Poi ora ha cambiato proprietario. Ma durante gli Europei o magari dopo vediamo quello che accadrà. Non è un segreto che mi piacerebbe giocare in Premier League, amo quel campionato e il mio stile di gioco si addice al calcio inglese. Ma è una benedizione di Dio che io possa giocare nell'Inter dove ho vinto sei trofei in tre anni". L'olandese è in scadenza nel 2025.