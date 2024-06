Per il primo l'Augusta chiede circa 25 milioni di euro ma si può trattare, mentre l'olandese entrerà in regime di svincolo dal prossimo 1° luglio. Ancora in stand-by la trattativa per Zirkzee

Due nomi nuovi per l'attacco del Milan. Sono quelli di Demirovic e Depay: il primo è il centravanti bosniaco dell'Augusta, mentre il secondo dal 1° luglio si svincolerà dall'Atletico Madrid. Per Demirovic, l'Augusta chiede 25 milioni di euro per il suo cartellino ma c'è margine per una trattativa e si può chiudere intorno ai 18 più bonus. Al giocatore piacerebbe la destinazione, complice anche un ingaggio non altissimo (2.5 milioni di euro): ultima stagione con 15 gol e 10 assist in Bundesliga.

Depay lascerà l'Atletico Madrid e sarà in regime di svincolo: anche lui è un profilo che piace al Milan.