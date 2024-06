Si continua a trattare per l'arrivo del portiere del Genoa, ma intanto i nerazzurri hanno riallacciato i contatti con i due profili già osservati e mai abbandonati del tutto. Tessmann, richieste d'ingaggio giudicate troppo alte. Intanto Dumfries parla di futuro: "Il mio agente è al lavoro"

Non è ancora chiusa la trattativa che potrebbe portare Josep Martinez a indossare la maglia dell'Inter. Tanto che, la squadra campione d'Italia, nelle ultime ore ha mantenuto vivi i contatti con Jorgensen del Villarreal e Bento dell'Athletico Paranaense, obiettivi delle prime settimane di mercato ma mai scartati del tutto dalla dirigenza nerazzurra. Con Oristanio che è ancora conteso da Genoa e Venezia, proprio con la squadra lagunare si tratta per il cartellino di Tessmann. Ci sono stati tentativi da parte di Parma e Como, ma a complicare il tutto, anche per l'Inter, sono le richieste di ingaggio dello statunitense che al momento vengono giudicate eccessive.