Calciomercato LIVE: tutte le news e le trattative

L'agente FIFA Alessandro Moggi ha parlato di Ciro Immobile ai microfoni di SkySport. Per Moggi, Immovile resterà alla Lazio fino alla fine del suo contratto: "Immobile ha ancora un contratto per i prossimi due anni. Come ha detto a più riprese è molto attaccato alla Lazio e la Lazio è molto attaccata a lui. Negli scorsi anni sono state rifiutate offerte importanti. Si andrà avanti fino al 2026. Il mercato può nascondere delle insidie ma per quello che è Immobile per la Lazio e Lazio per Immobile si andrà avanti fino alla fine"