Nessuna parola sul futuro e sulle voci di mercato. Il giocatore del Napoli, intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Georgia, non ha voluto toccare l'argomento riguardante il suo futuro: "Penso solo alla mia nazionale"

Non ha voluto commentare le notizie di mercato sul proprio conto: Khvicha Kvaratskhelia è concentrato solo sulla nazionale georgiana. Il giocatore, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match da dentro o fuori che attende i suoi contro il Portogallo dell'idolo Ronaldo, ha glissato ogni domanda su ciò che sarà della sua avventura a Napoli al termine dell'Europeo: "Vorrei evitare di commentare, siamo qui per parlare della nazionale portoghese e di quella georgiana. Questa è l'unica cosa che ci interessa, non pensiamo ad altro".