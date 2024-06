La Lazio si avvicina a Noslin. La squadra biancoceleste, dopo l’arrivo di Baroni in panchina, è sempre più vicina all’attaccante dell’Hellas Verona. Il classe 1999 potrebbe arrivare nella Capitale per circa 15 milioni di euro. La trattativa non è ancora chiusa, ma le parti sono al lavoro per trovare un accordo definitivo. Oltre a Noslin, alla Lazio piace anche Cabal, terzino sinistro del Verona che, così come l’attaccante 24enne, è stato allenato dallo stesso Baroni nella passata stagione. Le due trattative non sono però collegate. L’idea della Lazio sarebbe infatti quella di concentrarsi più avanti sulla scelta del difensore.