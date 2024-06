La dirigenza bianconera accelera per il giocatore del Nizza. Si tratta e i contatti sono costanti tra i due club per cercare di arrivare a un'intesa non oltre la prossima settimana

La Juventus punta a rinforzare il proprio centrocampo. Con l'incognita relativa al futuro di Adrien Rabiot (alle prese con il rinnovo di contratto), e con l'imminente arrivo di Douglas Luiz dall'Aston Villa , i bianconeri non si fermano qui e vogliono chiudere con Khéphren Thuram del Nizza . La dirigenza della Juventus vuole accelerare per il classe 2001, con l'obiettivo che, dopo giorni di trattative, è diventato quello di chiudere la prossima settimana. La valutazione di Thuram si aggira attorno ai 15/18 milioni di euro : il suo contratto scade il prossimo 30 giugno 2025 .

I numeri di Thuram

Da centrale o davanti alla difesa, Thuram può occupare entrambe le posizioni. Con la maglia del Nizza è sceso in campo in 29 occasioni tra campionato e coppa trovando la rete (l'unica della sua annata) contro il Lens. Nel giro della nazionale francese: ultima presenza lo scorso 25 marzo. 2-2 contro gli Stati Uniti e per Thuram 27 minuti in campo.