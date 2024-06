Sondaggi di Roma e Fiorentina per l'ex Lecce Almqvist

Potrebbe essere ancora in Italia il futuro di Pontus Almqvist. L'attaccante svedese classe '99 ha lasciato il Lecce, che non lo ha riscattato, facendo ritorno in Russia al Rostov. Per lui però si registrano nelle ultime ora degli interessamenti da parte di Roma e Fiorentina che cercano in quel settore di campo giocatori con quelle caratteristiche. Almqvist ha chiuso la sua stagione in Puglia con 32 presenze complessive arricchite da 3 gol e 3 assist. La sua situazione contrattuale è particolarmente favorevole considerando che il suo contratto è in scadenza nel 2025 e che la situazione difficile in Russia potrebbe favorire anche una sua cessione in prestito.