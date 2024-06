Monza, Szczesny è il sogno per la porta: contatti con il polacco

L'ultima idea di Adriano Galliani per sostituire Di Gregorio (andato proprio alla Juventus) risponde al nome del portiere polacco. Contatti in corso, date anche le difficoltà di Szczesny nel chiudere con l'Al Nassr

Ceduto Di Gregorio alla Juventus , il Monza di Galliani è alla ricerca di un nuovo portiere. Il dirigente guarda proprio in casa bianconera dove, a sorpresa, spunta l'idea Wojciech Szczesny . La squadra di Alessandro Nesta ci prova, e lo fa grazie a diversi fattori che si stanno verificando: il primo riguarda la trattativa tra il polacco e l' Al Nassr che stenta a sbloccarsi ormai da tempo. Il secondo è la volontà di Szczesny che vorrebbe continuare in Serie A la sua carriera. Il Monza ci spera , ci sono stati contatti: nel caso in cui il sogno di mercato dovesse trasformarsi in trattativa, dal punto di vista economico servirà "un aiuto" da parte dei bianconeri.

Szczesny, i numeri in stagione

Arrivato in Italia nel 2015 alla Roma, due stagioni più tardi passerà alla Juventus. Sette le annate in bianconero, con Szczesny che a Torino vanta oltre 250 presenze in tutte le competizioni. Tre campionati, altrettante Coppe Italia e due Supercoppe in bacheca: nell'ultima stagione solo tre le partite saltate in campionato. Per lui un totale di 3.150 minuti collezionati.