Secondo giorno in Italia per l'ex Manchester United che ha avuto un lungo colloquio con Cesc Fabregas: il difensore si è preso qualche giorno per valutare anche le altre proposte dalla MLS e dalla Saudi Pro League

Doveva essere domenica 30 giugno il giorno dell'incontro tra Varane e Cesc Fabregas e così è stato. Contatto tra i due dalla durata notevole, al termine del quale il difensore ex Manchester United e Real Madrid, si è preso del tempo (circa 10 giorni) per arrivare a una decisione. Non manca di certo la concorrenza per l'ambizioso Como: sul classe 1993 occhio alla Roma di Daniele De Rossi, oltre a un club della Saudi Pro League e una squadra di MLS. Servirà qualche giorno per decidere e valutare tutte le proposte che stanno arrivando, per un profilo di esperienza (e svincolato) che fa gola a tanti.