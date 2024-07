Alvaro Morata ha giurato amore all'Atletico Madrid, dichiarando con un post su Instagram di voler restare nella squadra di Simeone, con la quale non è ancora riuscito a conquistare nessun trofeo in carriera

Alvaro Morata resterà all’ Atletico Madrid anche nella prossima stagione. Lo ha confermato l’attaccante con un post su Instagram, allontanando le voci di mercato che lo volevano lontano dalla Spagna. "Non riesco a immaginare cosa deve essere vincere con questa maglietta e non mi fermerò finché non l'avrò fatto ", ha scritto Morata.

Le voci scatenate da un'intervista di Morata

Le voci di mercato sul futuro dello spagnolo avevano preso forza soprattutto dopo le dichiarazioni rilasciate nelle scorse settimane a 'El Larguero' che avevano lasciato qualche dubbio sulla sua permanenza a Madrid: "Se vedo che vogliono comprare 8 attaccanti, immagino di non essere più la priorità del club. Ho 31 anni e non posso restare all'Atletico per non giocare e non essere una priorità. Quest’anno non ho avuto la stagione che molti si aspettavano".