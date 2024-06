L'attaccante dell’Atletico Madrid ha parlato del suo futuro: "Se vedo che vogliono comprare 8 attaccanti, immagino di non essere più la priorità del club. Ho 31 anni e non posso restare all'Atletico per non giocare e non essere una priorità". E sulle possibili destinazioni: "Considerando la mia vita, la miglior situazione per me sarebbe andare a giocare fuori dalla Spagna"

Tra Europei e futuro. Sono questi i temi principali toccati da Alvaro Morata all’interno di un’intervista a 'El Larguero'. Lo spagnolo, infatti, si è soffermato sull’argomento dedicato al suo futuro, non così certo all’Atletico Madrid: “Se vedo che vogliono comprare 8 attaccanti, immagino di non essere più la priorità del club. Ho 31 anni e non posso restare all'Atletico per non giocare e non essere una priorità. Quest’anno non ho avuto la stagione che molti si aspettavano". E sulle possibili destinazioni: "Considerando la mia vita, la miglior situazione per me sarebbe andare a giocare fuori dalla Spagna. A volte – ha spiegato Morata – i miei figli non capiscono perché molta gente abbia così tanta rabbia contro il loro papà".