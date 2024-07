Il portiere spagnolo ha accettato la destinazione Como e si avvicina al ritorno in Italia. Operazione impostata su un prestito con diritto di riscatto fissato sui 5-6 milioni di euro con la volontà da parte della squadra italiana di voler chiudere in tempi brevi la trattativa

Pau Lopez si prepara a un possibile ritorno in Serie A . Il portiere spagnolo, attualmente al Marsiglia, è infatti sempre più vicino al Como di Fabregas che, dopo l’arrivo di Dossena e di Belotti, continua a essere molto attivo sul mercato. Il 29enne ha infatti accettato la destinazione del club neopromosso. Si lavora al prestito con diritto di riscatto fissato sui 5-6 milioni di euro con la volontà del Como di voler chiudere in tempi brevi la trattativa.

I numeri di Pau Lopez

Per Pau Lopez, dunque, in caso di chiusura definitiva dell’operazione, si tratterebbe di un ritorno in Serie A. Dopo l’esperienza alla Roma dal 2019 al 2021, nella quale in 76 partite ha subito 93 gol e mantenuto la porta inviolata 18 volte, lo spagnolo ha fatto tappa al Marsiglia. In Francia è stato uno dei protagonisti della passata stagione, avendo giocato 49 partite tra campionato e coppa con 63 gol subiti. 8, invece, i clean scheet.