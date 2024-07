Dopo quello tra il ds del Napoli Giovanni Manna nella serata di ieri in un ristorante di Milano, oggi è previsto un nuovo incontro con l’agente del calciatore, Giuseppe Riso. Le parti adesso sono molto più vicine, l’accordo con il Torino può arrivare intorno ai 35 milioni, c’è anche fiducia da parte dell’entourage del difensore per un’intesa finale. Incontro anche per Spinazzola: manca l’accordo definitivo ma le parti restano molto vicine

Ieri l’incontro a Milano con l’entourage di Alessandro Buongiorno, oggi è previsto un nuovo incontro tra le parti, che adesso sono molto più vicine. Ieri sera in un ristorante di Milano si sono incontrati il ds del Napoli, Giovanni Manna, e l’agente del calciatore, Giuseppe Riso. Il difensore del Torino e della Nazionale non è mai stato così vicino al trasferimento al Napoli. Con il club di Urbano Cairo, l’accordo può arrivare con un’offerta intorno ai 35 milioni di euro e c’è anche fiducia da parte dell’entourage del difensore per un’intesa finale. Nel frattempo, si è tenuto un nuovo incontro per Leonardo Spinazzola: per l’ex romanista manca ancora l’accordo definitivo, ma le parti restano molto vicine.