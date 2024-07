Calhanoglu: "Andare via mai stata una possibilità"

Hakan Calhanoglu festeggia il passaggio della sua Turchia ai quarti degli Europei senza scendere in campo perché squalificato e nel dopo partita a 'Sky DE' ribadisce la sua fedeltà all'Inter, dopo le recenti voci di mercato che lo avevano accostato al Bayern Monaco. "Resto all'Inter semplicemente perché sono felice lì. Io e la mia famiglia ci sentiamo a nostro agio, i miei figli vanno a scuola a Milano e ho costruito tutto lì. Ecco perché non è mai stata una possibilità per me andarmene". Secondo il giornalista di Sky DE Florian Plettenberg il Bayern Monaco valuta il centrocampista, ma al momento non ci sono stati passi concreti. Nessuna offerta ufficiale è infatti arrivata al club nerazzurro. Negli scorsi giorni il presidente dell'Inter Beppe Marotta aveva fatto il punto sulla questione, dopo le prime dichiarazioni d'amore verso i nerazzurri da parte del centrocampista turco ex Milan: "A noi non è pervenuta nessuna richiesta. Ben vengano le sue parole, non fa altro che rafforzare un grande senso di appartenenza e noi ne siamo molto orgogliosi".