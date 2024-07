La dirigenza del Milan, la prima a sondare il profilo del portoghese, insiste per il classe 1999 dell'Union Berlino. In Germania piace al Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, mentre in Italia potrebbe esserci il Bologna per la sostituzione di Calafiori

Un profilo già sondato dal Milan e che torna di moda. I rossoneri, che sono alla ricerca di un ulteriore difensore mancino da avere in rosa in vista della lunga stagione tra campionato e Champions League, sono tornati su Diogo Leite dell' Union Berlino . Il portoghese classe 1999 piace molto per caratteristiche e doti fisiche. 32 presenze nell’ultima stagione, la prima lontano dal Portogallo dove aveva indossato le maglie di Porto e Braga .

Occhio alla concorrenza

Non c'è però solo il Milan su Diogo Leite. Il difensore, una delle poche note liete dell'ultima stagione tribolata dell'Union in Bundesliga, è entrato nel mirino anche dei neo campioni di Germania del Bayer Leverkusen. In Italia potrebbe esserci il Bologna, che affiderebbe a lui l'eredità di Calafiori, sempre più vicino all'Arsenal. Il Milan però c'è, e ha già pianificato una strategia di azione: prima però si chiuderanno le operazioni di mercato ritenute prioritarie per allestire la rosa a disposizione di Paulo Fonseca.