Stefano Pioli è vicino all’Al-Ittihad: dopo giorni di contatti, la trattativa è avanzata e la giornata di mercoledì può essere decisiva per l’ex allenatore del Milan, che può dunque ripartire subito con una nuova avventura in panchina, nella Saudi Pro League. Restano alcuni dettagli da sistemare ma nelle prossime ore Pioli può chiudere con il club di Gedda, campione nel 2022/2023 ma arrivato quinto nell’ultimo campionato (vinto dall’Al-Hilal), la prima stagione con i tanti big arrivati (e comprati a peso d'oro) dall’Europa. Sempre che vengano confermati anche per la prossima stagione, Pioli ripartirebbe con in rosa, tra gli altri, il Pallone d’Oro 2022 Karim Benzema, con il nazionale francese (ora impegnato a Euro 2024) N'golo Kantè, e poi con il brasiliano ex Liverpool Fabinho e l’ex laziale Luiz Felipe.