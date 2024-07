Juventus, futuro Chiesa: come stanno le cose

Il giocatore non rientra nei piano di Thiago Motta, come comunicato da Giuntoli all'agente nell'incontro di venerdì. Con un contratto in scadenza a giugno 2025, verrà ceduto quest'estate. La Roma è interessata ma la volontà del giocatore al momento sarebbe quella di giocare la Champions League CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE

Tre anni fa Federico Chiesa vinceva l’Europeo da assoluto protagonista con la Nazionale di Mancini. Qualche giorno fa, invece, ha concluso l’esperienza in Germania con quella di Spalletti, vivendo un finale ben diverso da quello sperato. Quattro partite, nessun gol, e un futuro sempre più in bilico anche alla Juventus. A Torino parte in queste ore l’avventura di Thiago Motta, che non includerà l’attaccante classe 1997.

L'incontro con Giuntoli Nell’incontro a Milano tra l’entourage dell’attaccante e il ds Giuntoli è stata ribadita infatti la posizione della società: Chiesa non rientra nei piani dei bianconeri e il suo futuro andrà discusso in queste settimane di trattative per trovare una soluzione che accontenti tutti. Sia la Juventus, che non intende prolungare il suo contratto con lui; sia lo stesso Chiesa, che a 26 anni vuole ripartire e lasciarsi alle spalle stagioni non semplici. Dopo il grave infortunio al ginocchio, nel gennaio 2022, l’attaccante azzurro ha fatto fatica a trovare la continuità di cui avrebbe avuto bisogno per esprimere tutto il suo potenziale, che aveva portato i bianconeri a investire oltre 50 milioni di euro per strapparlo alla Fiorentina due anni prima. Oggi Chiesa ha il contratto in scadenza il prossimo giugno, il suo valore di mercato si è abbassato e la Juventus aspetta che lo stesso Chiesa trovi un accordo e una squadra che lo stimoli prima di intavolare delle trattative vere e proprie. approfondimento Tuti i big in scadenza nel 2025

Il ruolo della Roma E’ esattamente quanto successo con la Roma, che sta corteggiando Chiesa da tempo (tanto da aver incontrato anche il suo agente, qualche settimana fa). Ma per il momento la scintilla non è scoccata. E così l’accordo fra club (che sostanzialmente non è in discussione) diventa il minore dei problemi. Al momento è la volontà di Chiesa a indicare la direzione. Servirà tempo, lo stesso di cui ha bisogno la Roma per convincere Chiesa a lavorare con De Rossi. I due si conoscono bene. Anche grazie a quell’Europeo di tre anni fa vinto insieme a Wembley, quando Federico era il centro del progetto della Nazionale e della Juventus. È cambiato tutto, il legame con il bianconero oggi si è indebolito e le strade sono destinate a separarsi dopo 131 presenze e 32 gol. Sarà Chiesa a dover decidere dove sentirsi ancora protagonista di altre notti magiche...